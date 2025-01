Cidade: Após definição de novos conselheiros, Umuarama fará eleição para presidente

No domingo (29) o Umuarama Clube de Bariri realizou eleições para preenchimento dos cargos do Conselho Deliberativo.

Todos os 13 inscritos foram empossados, independentemente da quantidade de votos que receberam (veja quadro). Foram 423 votos válidos.

Dos 13 candidatos, três já atuavam no Conselho Deliberativo e foram reeleitos: Adenilson Donizete Pesuto; Tanêa Regina Alves M. Penachi; e Valdecir Ramos de Oliveira.

O estatuto do clube estabelece que a nova Diretoria Executiva assuma o cargo no primeiro domingo de 2025. Dessa forma, o mandato da atual gestão termina no sábado (4).

Como a Justiça suspendeu as eleições para a Diretoria Executiva – acolhendo a argumentação de que havia falta de representatividade social devido ao funcionamento do órgão em número insuficiente de membros –, os novos membros do Conselho Deliberativo farão reunião para definir a mesa diretora, composta por presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário.

Assim, o presidente do conselho assumirá a gestão do clube de forma temporária até que haja eleição e posse da nova Diretoria Executiva. O prazo é de no máximo dois meses para a realização do pleito.

Candidatos Nº de votos

Norberto Falseti 80

Valdecir Ramos de Oliveira 61

Rafael Livero 59

Gustavo Barcellos Farah 56

Amarildo Garutti 52

Adenilson Donizete Pesuto 34

Olavo de Oliveira Foloni 24

Luis Carlos Feliciano 17

Rinaldo Aparecido da Silva 10

Tanêa Regina Alves M. Penachi 10

Cassio Fernando Felippe 8

Marco Antonio Ingrund Ferrari 8

Leonardo de Pauli Galizia 4

(Fonte: Umuarama Clube de Bariri)