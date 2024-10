Cidade: Após dano, empresa fará recuperação de passeio público no Lago

O Jornal Candeia recebeu reclamação a respeito de caminhão que vem retirando água do Lago Municipal Prefeito Accácio Masson. Além disso, a grama e o calçamento próximo ao parquinho foram danificados pela entrada e saída do veículo.

A Diretoria Municipal de Infraestrutura relata que tomou conhecimento do assunto nessa semana. A equipe esteve no local na manhã desta quinta-feira (31).

A informação dada pela pasta, após contato com os responsáveis, é que a empresa é terceirizada e retirou água para reduzir a poeira perto de residências onde está sendo feita obra em Bariri.

Nesses casos, os motoristas costumam retirar a água por cano ao lado da escadaria do lago (perto de onde é realizado o carnaval), no entanto, devido ao período de seca, não há escoamento de água no local. Por esse motivo, a opção foi utilizar mangueira e abastecer o caminhão com a água perto do parquinho.

Outro lado

Segundo a Diretoria de Infraestrutura, o serviço de reparo e recomposição da calçada não será feito pela Prefeitura Municipal, mas sim pela empresa que causou os danos ao calçamento do passeio público naquele local.

De acordo com a diretora da pasta, Ângela Devides, essa empresa estava abastecendo caminhão-pipa com a água do Lago Municipal e, para chegar à margem da represa, acabou danificando o calçamento do passeio próximo ao parquinho infantil.

O abastecimento do caminhão não está mais sendo feito no local.

O representante da companhia informou à Infraestrutura que a recuperação do calçamento será iniciada nos próximos dias, em data ainda a ser definida.

(Fonte: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)