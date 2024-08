Cidade: Apae de Bariri participa de Festival Nossa Arte em Rio Preto

No dia 6 de agosto, atendidos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) participaram da etapa estadual do 16º Festival Nossa Arte, realizada em São José do Rio Preto e promovida pela Federação das Apaes.

O Festival visa incluir e integrar, através da arte, a pessoa com deficiência na vida sócio cultural, além de incentivar as Apaes a promoverem as diferentes linguagens e expressões artísticas.

As apresentações e exposições envolveram gênero musical, teatro, dança, dança popular brasileira, artes visuais, concurso de cartazes e artes literárias.

A Apae de Bariri representou o Conselho Médio Tietê. Os baririenses se classificaram durante a etapa regional, realizada em abril, na cidade de Jaú.

Em Rio Preto, eles participaram na modalidade Artes Visuais, com o artista Marcelo Soares da Silva, que apresentou a obra “O mundo de Diego”.

Os artistas Luiz Fagá, Marcelo Eduardo Leme da Silva, Juliana Bozza Maia Gilson Rezende, Aparecido Rogério da Silva, Denis Chaim Pacini, Natanael da Silva e Everaldo Custodio da Silva marcaram presença na modalidade Artes Musicais.

Eles se apresentaram juntamente com a Banda Harmonia Show, tocando e cantando a música “Não quero dinheiro”, do Tim Maia, acompanhados pelo professor de música João Paulo Campos.

Eles ficaram hospedados no Hotel Michelangelo e todas as apresentações foram no Ipê Park Hotel. Participaram também do baile, aproveitando todos os momentos da programação, com muito entusiasmo e alegria.

A Diretoria da Apae agradece aos colaboradores que nesses dias estiveram juntos e puderam proporcionar momentos importantes para os atendidos/artistas.

“Mesmo não ganhando, valeu a experiência e o aprendizado para daqui a três anos participarem novamente e serem futuros ganhadores”, finaliza a equipe da Apae.