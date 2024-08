Cidade: Apae de Bariri é vice-campeã da 4ª etapa do Ceaea

Quarta-feira (14), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) disputou a 4ª etapa do 27º Circuito Especial de Atletismo e Esportes Adaptados, na modalidade câmbio (vôlei adaptado).

A competição foi no Umuarama Clube e a Apae de Bariri foi vice-campeã do torneio, sendo superada na grande final pela equipe de Igaraçu do Tietê.

O evento contou com a presença de atletas, representando os municípios de Bariri, Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, Itapuí, Jaú, Macatuba e Pederneiras.

Após a cerimônia de abertura, no período da manhã, houve sorteios dos grupos e realização dos jogos. A Apae de Bariri foi a segunda colocada do grupo B, após vencer Pederneiras e ser derrotada por Igaraçu do Tietê.

Nas semifinais, a equipe local superou a equipe de Jaú pelo placar de 2 a 0. No outro confronto da fase, Igaraçu do Tietê bateu a equipe de Itapuí. Na final, a Apae de Bariri foi superada por Igaraçu por 2 x 0.

Após os jogos, houve a entrega de medalhas aos três primeiros colocados.

Na classificação geral do Ceaea, a Apae de Bariri aparece na segunda colocação com 610 pontos, atrás somente de Igaraçu do Tietê, que possui 650 pontos.

A próxima etapa será de futsal e a disputa ocorre em Itapuí, no dia 25 de setembro.

A Apae de Bariri agradece todos que apoiam a iniciativa, em especial ao Umuarama Clube e ao Setor de Esportes da Prefeitura de Bariri, parceiros na realização da etapa. (Fonte: Equipe da Apae de Bariri)