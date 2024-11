Cidade: Ação de vacinação contra a raiva continua no CSU

Neste sábado (16), a Ação Contra a Raiva em Bariri vai imunizar cães e gatos no Centro Social Urbano (CSU), na rotatória da Perimetral Domingos Antonio Fortunato, das 9h às 12h.

A iniciativa teve início sábado passado (09), na praça ao lado da Caixa D’Água, nos altos da cidade. Neste dia, de acordo com o idealizador André Moreira, foram vacinados 120 animais.

A campanha segue por mais dois sábados, sempre das 9h às 12h: dia 23 de novembro, na Praça da Igreja Nossa Senhora do Livramento; e 30 de novembro, na Igreja do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri.

A campanha idealizada por André Moreira conta com a parceria da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Bariri e da Associação Focinho Carente, além do patrocínio de doze empresas de Bariri. Médicos veterinários locais também estão apoiando a iniciativa.

A cada edição está sendo servido café da manhã para a população, há distribuição de amostras de ração, sorteio de produtos de limpeza animal e outros prêmios.

A vacinação é gratuita e as doses são limitadas, portanto, é importante não deixar para a última hora. Recomenda-se ainda que os tutores levem o cartão de vacinação dos pets, se o possuírem.

A imunização é indicada para animais a partir de seis meses de idade e deve ser renovada anualmente. Cães e gatos que receberam a última dose contra raiva há um ano ou mais devem ser vacinados novamente. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)