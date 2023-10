Bariri: Santuário realiza último final de semana de quermesse

Neste final de semana, 21 e 22, ocorrem os últimos dias da Quermesse da Padroeira da Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Bariri.

As barracas da quermesse oferecem macarrão; espeto de frango; cafta; polenta; pastel; coxinha; leitoa e frango assados; e doces.

O cantor Paulinho Moura é a grande atração musical deste sábado (21), com show ao vivo no palco da quermesse.

No domingo (22), na hora do almoço, será vendido frango assado, no valor de R$ 40. As reservas antecipadas devem ser realizadas na secretaria paroquial, através do telefone (14) 3662-2184.

Domingo que vem, 29 de outubro, a programação festiva tem continuidade com o Almoço da Padroeira, no sistema pague e leve.

O valor da adesão é R$ 30, com direito a arroz branco e churrasco (carne bovina, frango e linguiça).