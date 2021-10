BARIRI: Região do cemitério recebe pintura

Serviço é feito pelo Setor de Trânsito – Divulgação

O Setor Municipal de Trânsito realiza nesta semana pintura de solo na região do cemitério.

O serviço consiste na pintura de delimitação de vagas para estacionamento, parada obrigatória, entre outros.

No dia 2 de novembro é feriado de Finados, ocasião em que aumenta o fluxo de pessoas no local.