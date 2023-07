Bariri recebe o Mutirão Cidade Limpa da TV TEM

De 24 a 28 de julho, Bariri vai receber o mutirão de limpeza Cidade Limpa, de iniciativa do TV TEM, rede regional afiliada à TV Globo. A ação resulta de parceria entre a emissora e as prefeituras da região.

O mutirão é realizada das 9h às 17h, quando são recolhidos descartes deixados nas calçadas pelos moradores, com exceção de lixo eletrônico, entulho de construção civil, lâmpadas, podas de árvores, maquinários, produtos químicos e alimentos.

O mutirão é operacionalizado pelas prefeituras municipais, como a de Bariri, com o objetivo de promover o descarte correto do que a comunidade não está mais utilizando. (Fonte: Assessoria de Comunicação)