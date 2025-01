Bariri: Olinda Marcos Galízia falece aos 102 anos

Faleceu na tarde de domingo (26), aos 102 anos, Olinda Marcos Galízia, no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, onde permanecia internada por complicações derivadas de câncer de boca.

Dona Olinda nasceu em Bariri, em abril de 1922. Foi casada com Armando Galízia e teve três filhos: Ângela, José Jorge (Zeca) e Carlos Eduardo. Eles lhes deram nove netos e cinco bisnetos. Um filho (Carlos) e dois netos colegas de jornalismo (Maurício Noriega – comentarista esportivo; e Armando Galízia Neto – Clube FM).

Grande líder da comunidade católica, Dona Olinda teve atuação essencial em entidades ligadas à assistência social como Cáritas, Casa da Criança e Lar Vicentino. Era presença constante na organização de festas beneficentes como quermesse da Igreja Matriz, em especial a barraca de quibe e fogazza.

Integrou a comissão de construção da Igreja de São Francisco, no jardim Umuarama, onde exercia liderança comunitária. Tanto que a comunidade fez questão que seu velório e exéquias fossem realizados no local.

Mesmo residindo em São Paulo, ainda mantinha estreita ligação com Bariri. Há pouco tempo comemorou iniciativa familiar de arrecadar doação de jogos de lençol para o Lar Vicentino.

Seu sepultamento ocorre nesta segunda-feira (27), às 15h, saindo da Igreja de São Francisco, onde está sendo velada, para a Necrópole Municipal de Bariri.

O Jornal Candeia se solidariza com familiares e amigos desta grande senhora benemérita de Bariri. Vá em paz Dona Olinda.