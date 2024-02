Bariri: Badauê Festival de Artes reúne famílias no Lago Municipal

O “Badauê Festival de Artes: Celebrando a Diversidade do Gingado Brasileiro”, realizado no domingo (25) no Lago Municipal Prefeito Accácio Masson, foi um marco cultural na cidade.

O evento, idealizado por Clarina Genaro em parceria com a Associação Educarte e Ativaz Produções, atraiu centenas de pessoas ao longo do dia, criando um ambiente familiar e vibrante.

O festival iniciou com a energia contagiante do Grupo de Capoeira Nova Geração de Angola, liderado pelo contra-mestre Wandeco. Composto por quase 30 crianças entre oito e doze anos, o grupo trouxe ao local a energia da capoeira com “Ginga e Melodia: Cantigas de Capoeira Angola”, uma celebração da arte marcial dançante, que incluiu a gravação de um videoclipe com cantigas tradicionais.

Dando continuidade ao espírito artístico e de reflexão, em um espetáculo de circo contemporâneo nunca visto no município, a Cia do Ar Livre de Brotas apresentou “O Rio”.

A combinação de movimentos em tecido e acrobacias, que deu voz a expressão corporal, foi uma maneira multissensorial e impactante de transmitir uma mensagem de sustentabilidade e preservação dos rios. O espetáculo tem direção de Atílio Surian, artista circense formado pela National Centre for Circus Arts, em Londres.

Em seguida, o Grupo Cultural Maracatu Sementes Crioulas de Araraquara adicionou ao festival o ritmo envolvente do maracatu, um elemento chave da cultura afro-brasileira, atraindo ainda mais espectadores para o evento.

Júnior Asprilla encerrou a noite com um show de pagode, com o lançamento de sua nova música autoral “Mulher de peito”, que manteve o público animado e engajado até os últimos momentos do festival.

Além das apresentações culturais, o festival teve um importante papel educativo e de conscientização. A organização tomou a iniciativa de conscientizar sobre o combate a dengue, distribuindo panfletos informativos e vendendo plantas que ajudam a inibir o mosquito transmissor da doença.

O Badauê Festival de Artes provou ser um evento não só de entretenimento, mas também de educação e união familiar. Centenas de pessoas passaram pelo festival ao longo do dia, desfrutando de uma experiência cultural rica e diversificada, ressaltando a importância da cultura e expressão artística brasileira. (Fonte: Mauê Duarte, da Assessoria de Comunicação da Ativaz Produções)