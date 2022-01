Bariri atinge meta de atendimento do Programa Auxílio Brasil

No primeiro mês de 2022, 836 famílias foram beneficiadas pelo programa em Bariri – Divulgação

De acordo com a Diretoria de Ação Social, Bariri alcançou a meta de atendimento do Auxílio Brasil, programa emergencial do governo federal que substituiu o Bolsa Família. No ano de 2021, o programa beneficiou 815 famílias carentes locais.

No primeiro mês de 2022, o número de famílias beneficiadas chegou a 836, destas: 771 receberam entre R$ 400,00 a R$ 499,00; 36 receberam entre R$ 500,00 a R$ 599,00; 18 receberam entre R$ 600,00 a R$ 699,00; 6 famílias receberam entre R$ 700,00 a R$ 799,00; 2 famílias receberam entre R$ 800,00 a R$ 899,00; 1 família recebeu entre R$ 900,00 a R$ 999,00; e 1 família recebeu entre R$ 1000,00 a R$ 1053,00.

Segundo a equipe da Ação Social, após queda nos números no final de 2019 e início de 2020, entre março e abril do mesmo ano – período que compreende o início da pandemia de Covid-19 -, houve aumento no número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família em Bariri, que se estabilizou até o momento.

Após atingir a meta de atendimento do programa, o foco da gestão municipal é a manutenção da atualização cadastral dos beneficiários, para evitar que famílias que ainda precisam do benefício tenham o pagamento interrompido.

A qualidade dos dados cadastrais aumenta a possibilidade de que todas as famílias pobres e extremamente pobres do município sejam beneficiárias pelo programa.

