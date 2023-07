Nona edição da Conferência de Advocacia é realizada em Bauru

Dia 14 de julho a Ordem dos Advogados do Brasil seção São Paulo (OAB SP) promoveu a 9ª Conferência Regional da Advocacia de 2023 (CRADV23), que reuniu cerca de 500 participantes em Bauru.

Além da presidente da Secional, Patricia Vanzolini, compuseram a mesa de abertura os diretores da OAB SP, Daniela Magalhães (secretária-geral), Dione Almeida (secretária-geral adjunta) e Alexandre de Sá Domingues (tesoureiro); o ex-presidente e membro honorário vitalício da Ordem paulista, Caio Augusto Silva dos Santos; a presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP), Adriana Galvão; a presidente da Subseção anfitriã, Marcia Negrisoli; a vice-diretora da Escola Superior de Advocacia (ESA) da Secional, Sarah Hakim; e a presidente do conselho fiscal da OABPrev-SP, Luiza Gouvea

Em um novo formato, as conferências regionais da advocacia estão mergulhando nas transformações do mercado de trabalho, nos impactos da tecnologia no mundo jurídico e nas relações sociais, e já atraíram cerca de 5,5 mil pessoas ao longo das edições realizadas neste ano.

Os eventos são abertos à comunidade, em geral, incluindo estudantes de Direito e entusiastas do universo jurídico.

Trilhas de aprendizagem

As CRADV23s estão proporcionando atividades dentro do conceito de trilhas de aprendizagem, em que o participante pode, dependendo de seu perfil, acessar os conteúdos mais alinhados com seus objetivos. Entre as trilhas de destaque da última edição estavam “Advocacia Negocial”, “Turbinando a Carreira” e “Igualdade Racial”.

A primeira aula magna foi ministrada pela advogada, professora e escritora, Fernanda Tartuce. Segundo a palestrante, advocacia negocial é um tema desafiador e rico em oportunidades.

A trilha Turbinando a Carreira, que reuniu cerca de 200 participantes, contou com exposições do presidente da Comissão da Jovem Advocacia da Secional, Guilherme Cirilo; do vice-presidente da Comissão de Empreendedorismo Legal da OAB SP, Nelson Kobayashi; e da diretora secretária-geral da Ordem paulista.

Entre os participantes da trilha sobre Igualdade Racial, estavam o presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem paulista, Irapuã Santana; a vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da Secional, Ana Carolina Lourenço; a diretora secretária-geral adjunta da OAB SP; e integrantes de comissões de subseções envolvidas na 9ª CRADV23.

Outros temas que estão pautando o cotidiano, como Advocacia Trabalhista e Lawfare de Gênero, foram respectivamente tratados na segunda aula magna, que foi conduzida pelo advogado e professor, Carlos Augusto Monteiro; e na Conferência Regional da Mulher Advogada, que contou com as participações de Patricia, Dione e Ana Carolina.

A próxima edição da Conferência Regional da Advocacia será em São José do Rio Preto, no dia 28 de julho.

Fonte: Assessoria de Imprensa