Nacional: Governo Lula avalia retorno do horário de verão por conta da seca

O governo Lula estuda a possibilidade de retorno do horário de verão, devido ao tempo seco registrado em todo Brasil. A informação foi confirmada pelos ministros Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e Geraldo Alckmin, do Desenvolvimento, nesta terça-feira (11).

O também vice-presidente afirmou que essa pode ser uma boa opção para evitar ou minimizar os impactos da seca no país. Alckmin ainda disse que uma campanha de economia de energia também está sendo estudada.

De acordo com os integrantes do governo Lula, os estudos também avaliam quais seriam os impactos e benefícios da retomada do horário de verão para a indústria, além da questão climática. Ao fim, a decisão deve caber ao Palácio do Planalto. (Fonte: CBN Oficial)