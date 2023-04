Edmilson Oliveira estreia na 91FM Bariri

Terça-feira, 02 de maio, o locutor Edmilson Oliveira – conhecido como Senhor Viola Brasil – estreia na programação da FM 91 Bariri.

Ele vai comandar o programa Rancho do Senhor Viola, das 19h às 21h, com os maiores sucessos da música sertaneja, desde a música raiz até as modas atuais, com muita interação com o ouvinte.

Edmilson é locutor há mais de 30 anos e já atuou em emissoras de cidades da nossa região como São Carlos, Araraquara e Matão.

Além da 91FM, o Sistema Belluzzo de Rádio mantém a Cultura AM, há mais de 70 anos no ar.