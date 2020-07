Detran-SP volta a agendar provas práticas de direção

A partir de segunda-feira, 27, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) volta a aplicar as provas práticas de direção em todo o estado, com agendamento prévio feito por meio do sistema e-CNH.

Os exames estavam suspensos devido à restrição causada pela pandemia da covid-19. Em junho o governo estadual permitiu que as atividades dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) fossem reiniciadas gradualmente com as aulas práticas.

De acordo com o governo estadual, a partir de agora, os exames práticos poderão ser aplicados em ambientes abertos e de maneira segura, seguindo os protocolos estabelecidos no Plano São Paulo e pelo Detran-SP.

Segundo o diretor-presidente do Detran-SP, Ernesto Mascellani Neto, a ampliação dos serviços digitais e as inovações tecnológicas trarão benefícios aos profissionais também após o período de distanciamento social.

Acesse o site do Detran pelo www.detran.sp.gov.br .

Segundo Neto, no mês de julho foram entregues, via drive thru, 320 mil Certificados de Registro do Veículo (CRVs) tanto para despachantes quanto para particulares, e 65 mil CNHs para CFCs, e pelos Correios, para os endereços de cadastro dos cidadãos. Também foram ampliadas em 48% as opções digitais para manter o atendimento aos usuários. Para manter as aulas teóricas foi implantado o sistema de reconhecimento facial.

Fonte: Agência Brasil