Volta às aulas em Bariri

As merecidas férias para os estudantes chegaram ao fim. Agora é hora de concentrar energia e iniciar o ano letivo de 2025.

O Candeia traz na edição interativa de 25 de janeiro (e também em suas redes sociais) um panorama da rede pública (escolas municipais e estaduais) e particular. A única exceção é o Centro Educacional Sesi.

A rede privada retorna às aulas na próxima semana, reunido aproximadamente 700 estudantes. A Cooperativa Educacional de Bariri (Coeba) recomeça as atividades na segunda-feira (27). O Colégio Max Beny Macena e a Escola Mini Mundo voltam às aulas na quarta-feira (29).

Já a rede pública recebe os alunos a partir de 3 de fevereiro, com um contingente de 4.630 discentes.

No município são 3.479 alunos, desde a creche até os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano).

As duas escolas estaduais de Bariri reúnem 1.151 estudantes – ensino fundamental 2 e ensino médio.

Somando tudo, são mais de 5.320 alunos freqüentando as escolas no município, desde os bebezinhos das creches até quem está no 3º ano do ensino médio, já pensando no futuro profissional.

Como a quantidade de estudantes vem se mantendo estável, pelo fato de os casais terem cada vez menos filhos, a política pública deve se concentrar na manutenção e melhoria da estrutura das escolas.

O ambiente deve ser aprimorado para atender os alunos e também os profissionais que trabalham nas unidades; e isso inclui a climatização das salas, tão necessária diante do calor excessivo que atinge Bariri.

Também deve ser dada atenção especial às demandas específicas de cada unidade escolar, para a melhoria do processo de aprendizagem. Esse diálogo entre a equipe escolar, a gestão da diretoria de Educação e prefeito é fundamental e deve ocorrer constantemente.

No mais, é desejar bons estudos aos alunos e um bom trabalho a todos os profissionais envolvidos na educação.