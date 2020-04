Vacinação contra a gripe tem mudança em Bariri

Professores serão imunizados a partir de 9 de maio – Divulgação

O município de Bariri alterou os grupos alvo nas fases de vacinação contra a Influenza (gripe).

Segundo a enfermeira do Centro de Diagnose e Especialidades, Neusiely Podanoschi Giuliangeli, a partir de quinta-feira, dia 16, serão imunizadas na segunda fase pessoas com comorbidade, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuário.

Já os professores, que inicialmente tomariam as doses da vacina a partir de 16 de abril, começarão a ser imunizados a partir de 9 de maio. O motivo é que as aulas estão suspensas presencialmente no momento.

Caso algum docente tenha alguma doença crônica, poderá ser imunizado na segunda etapa da campanha.

Na primeira etapa da vacinação, em 23 de março, foram vacinadas pessoas acima dos 60 anos de idade e profissionais da saúde.