Umuarama tem mesas para o Baile do Município

O Umuarama Clube de Bariri promoverá no dia 10 de junho o tradicional Baile do Município.

A animação será da Banda Novo Estilo. O evento começará às 21h, mais cedo em relação a bailes realizados no passado.

Os ingressos já estão à venda, somente na secretaria do clube.

Os bilhetes são comercializados apenas com reserva de meses (quatro, seis e oito lugares). Ainda há mesas disponíveis.

O ingresso custa R$ 30,00 para sócios e R$ 60,00 para visitantes (valores individuais).

Os telefones para contato são (14) 3662-6565, 3662-1283 e 98196-0611.

Da Redação