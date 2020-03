Umuarama suspende todas as atividades do clube

O Umuarama Clube de Bariri informou na manhã de terça-feira, 17, que por decisão conjunta da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo, devido a pandemia de COVID-19, bem como as determinações e orientações que têm sido divulgadas por todos os serviços de saúde, que o clube estará fechado e todas as atividades estarão suspensas a partir do dia 18, e o comunicado não traz o tempo que irá durar.

A decisão foi ao encontro de atitudes que vem sido adotadas por outros clubes da região e visa restringir a proliferação do vírus e resguardar a saúde e o bem-estar dos associados, colaboradores e familiares.

Informou ainda, que a assembleia geral convocada para prestação de contas que ocorreria no dia 29, está suspensa.