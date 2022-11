Trio Carcará se apresenta hoje em O Barracão

O Barracão terá hoje (12) a presença do Trio Carcará, na melhor casa de forró da região.

O estabelecimento estará com as portas abertas a partir das 20h30.

As reservas de mesas podem ser feitas antecipadamente pelo telefone (14) 99851-7038. O ingresso na portaria custa R$ 15,00.

É proibida a entrada de menores de 18 anos, bebidas, camisetas de time, regata e chinelo.

O Barracão fica na Rua Salvador Scire, 180, no Polo Industrial.

Véspera de feriado

E na segunda-feira (14), véspera do feriado da Proclamação da República, a dupla Rafael & Carreteiro irá se apresentar em O Barracão.

A casa começa a receber o público a partir das 19h30. O ingresso na portaria custa R$ 15,00. O Barracão fará reservas de mesas para esse evento – “Forró da Proclamação da República”.

Da Redação