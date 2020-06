Sobrinho e tio morrem após sofrerem descarga elétrica

Clayton Leme da Silva, 28 anos, e seu tio Valdecir Benedito Mendes, 46 anos, faleceram neste sábado, 13, após receberem uma descarga elétrica em propriedade rural em Itaju.

Clayton era morador de Bariri e o tio dele, Valdecir, morador de Ibitinga.

De acordo com informações apuradas, as vítimas teriam pego uma barra de ferro para marcar a divisa da propriedade e, ao levantar a barra, encostaram na fiação que passava sobre eles recebendo a descarga elétrica.

O pai de Clayton, José Carlos Leme da Silva, 64 anos, também teria sido atingido pela descarga e ficou desacordado até a chegada do socorro.

Os três foram encaminhados pelo cunhado de José, até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ibitinga. Clayton e Valdecir deram entrada já sem vida. José estava consciente e passa bem.

*Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos.