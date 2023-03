Saúde e Ação Social promovem “Março das Mulheres 2023”

Em comemoração ao mês da mulher, as Diretorias de Ação Social e de Saúde de Bariri prepararam programação especial no “Março das Mulheres 2023”. com uma série de eventos voltados a elas.

Na Casa da Mulher Mariana Forti Bazza ocorrem eventos promovidos pela Diretoria de Ação Social. Quarta-feira (1º), foi realizado o Chá da Beleza. Dia 7, às 19h, será realizada aula inaugural da 2ª turma de Promotoras Legais Populares. Dia 15, às 19h, será disponibilizada uma oficina de tranças.

Continuando a programação na Casa da Mulher, dia 22, às 19h, haverá Roda de Conversa com o tema Autoestima com Hábito. Dia 27, em dois horários, 8h e 13h, ocorrerá uma Roda de Conversa com adolescentes. A programação se encerra no dia 29 de março, com um workshop sobre defesa pessoal, às 19h.

Saúde

A programação organizada pela Diretoria de Saúde se divide entre as unidades do município, com horário estendido das 17 às 21 horas para realização de exames de Papanicolau e mamografia e atividades de recreação.

Dia 7, os exames serão no PSF 1 -Livramento. Dia 8, os mesmos exames serão realizados na UBS Nova Bariri. Na mesma data haverá Papanicolau e mamografia no PSF 4- Vila Santa Rosa e ainda serão disponibilizados serviços de maquiagem e sobrancelha, mais palestra sobre amor próprio.

Dia 9, os exames serão disponibilizados no Soma 2 (Caixa D’Água), das 7 às 11h30. Dia 10, os exames de papanicolau e mamografia ocorrem no PSF 2 (Postinho Verde), das 17 às 21h. Dia 15, serão realizados no PSF 4 testes de sífilis e busca ativa de diabéticos. Ocorrerá, ainda, palestra sobre violência doméstica.

Para encerrar os eventos da Saúde, no dia 17, serão disponibilizados no PSF 3 (Vila Americana) exames de Papanicolau e mamografia, além de atendimentos com manicure e cabeleireiro.

Além disso, a Saúde oferece atendimento odontológico, em todos os dias de eventos, exames e agendamentos conforme a necessidade das mulheres. (Fonte: Assessoria de Comunicação)

Da redação