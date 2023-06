Santa Casa irá vender fogazza na Praça da Matriz

A Santa Casa de Bariri irá comercializar suas tradicionais e saborosas fogazzas de 7 a 14 de junho na Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz).

No mês de junho serão realizadas várias atividades em comemoração aos 133 anos de emancipação político-administrativa de Bariri.

A equipe da Santa Casa estará no local das 19h às 22h. No domingo (11) as vendas do salgado terão início mais cedo: a partir das 15h. Nesse dia acontecerá o desfile cívico no centro da cidade.