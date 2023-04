Prefeitura realiza 3ª edição do Assistência Social Itinerante

Neste sábado (29), a Diretoria de Ação Social da Prefeitura de Bariri realiza a 3ª edição do programa “Bariri em Ação: Assistência Social Itinerante”. O objetivo é facilitar o acesso aos serviços sociais disponibilizados pelo município.

A ação itinerante ocorre das 8h às 12h em dois postos de atendimento: Programa Saúde da Família I (PSF I – Livramento) e II (PSF II – Postinho Verde – altos da cidade).

O usuário deve comparecer à unidade mais próxima de sua residência. Na oportunidade estarão sendo ofertados serviços de:

• Acompanhamento de condicionalidades da Saúde do Programa Auxílio Brasil

• Atualização do Cadastro Único

• Solicitação de Carteirinha do Autista

• Solicitação de Carteirinha do Idoso

• Orientação sobre benefícios e serviços socioassistenciais

• Solicitação de 2ª via de Certidão nascimento/casamento

• Agendamento para Cadastro Único

Fonte: Equipe da Ação Social

Da redação