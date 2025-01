Prefeitura de Bariri anuncia reajuste salarial de 5%

O prefeito de Bariri, Airton Pegoraro, anunciou um reajuste salarial de 5% para os mais de mil servidores municipais.

Em acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Bariri, Gilson de Souza, e demais vereadores, a revisão salarial foi definida com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que acumulou uma variação de 4,77% nos últimos 12 meses.

Já o vale-alimentação dos servidores municipais terá reajuste de 10%, ficando em R$ 1.100,00, cujo primeiro pagamento com o novo valor será em 28 de janeiro.

Airton enfatizou a importância do reajuste salarial como uma forma de valorizar os servidores municipais, mesmo diante do déficit financeiro que encontrou no caixa da Prefeitura de Bariri. “O reajuste reflete o compromisso da administração com a valorização dos servidores e com a reposição das perdas inflacionárias, agindo com responsabilidade, equilibrando as finanças públicas sem deixar de honrar nossos compromissos com os colaboradores do município”, afirmou o prefeito.

O presidente do Sindicato e vereador Gilson de Souza, informou que as negociações foram feitas de forma ampla, priorizando o diálogo, desde o início da nova gestão, para que se chegasse a um consenso que atendesse todos os envolvidos. “Sabemos da restrição de caixa, com a falta de recursos financeiros enfrentada pela Prefeitura de Bariri. Chegamos a um índice viável de ser pago e o acordado com o prefeito Airton é de que, assim que for possível contornar os problemas financeiros, haverá uma readequação funcional dos salários”, informou Gilson.

O acordo foi assinado em reunião realizada na manhã desta quinta-feira (23), no gabinete do prefeito Airton, com a presença do presidente do Sindicato dos Servidores, Gilson de Souza, do integrante da entidade Marco Antônio Bertonha e da diretora de Finanças, Silvia Cândido.

O projeto de lei que formaliza o reajuste salarial foi encaminhado para análise da Câmara de Vereadores de Bariri. A proposta será avaliada em uma sessão extraordinária a ser realizada nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro, quando os parlamentares decidirão sobre sua aprovação.

Texto: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri