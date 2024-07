Política: Tem início ação de inverno com abrigo temporário

A Diretoria de Assistência Social da Prefeitura de Bariri iniciou dia 28 de junho, a ação de inverno que prevê abrigo temporário para pessoas em situação de rua.

A ação é coordenada pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e visa proteger essa população na época mais fria do ano.

O projeto é intitulado “Ação Social de Inverno: Proteger do Frio com Dignidade” e tem como objetivo acolher, por noite, até 12 pessoas acompanhadas pelo Creas. Elas podem acessar o serviço a partir das 18h, com saída prevista às 7h do dia seguinte.

No local, serão disponibilizados: jantar e café da manhã; kit de higiene pessoal para efetivação de autocuidados; e ambiente para descanso noturno.

Diariamente, o Creas realiza trabalho psicossocial com essa população, a fim de restabelecer seus vínculos familiares e comunitários, promover seu acesso a documentação civil básica, articular-se com as demais políticas públicas, dentre outros, de modo que superem a condição de rua. (Fonte: Assessoria de Comunicação)