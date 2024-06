Policial: Policiais flagram venda de droga no Jardim Alvorada

Policiais civis flagraram na tarde de terça-feira (11) venda de droga em residência situada no Jardim Alvorada, em Bariri.

De acordo com o delegado André Luiz Ferreira de Almeida, o local é conhecido pelo comércio de entorpecentes no município, com várias denúncias a respeito.

Ele e um investigador estavam no bairro, quando presenciaram um homem adquirindo droga e pagando um valor pelo produto.

Solicitaram o apoio da Polícia Militar (PM) para entrar na casa, mas não obtiveram êxito.

Mais tarde, uma mulher que estava na residência abriu o portão e permitiu a entrada dos policiais. O suposto traficante havia se evadido. Ambos são namorados.

O delegado relata que o comprador confirmou que havia pagado R$ 10,00 por uma pedra de crack.

A mulher de 24 anos foi detida em flagrante por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. O motivo é que teria conhecimento da venda da droga no momento do flagrante.

A Polícia Civil irá requerer da Justiça a prisão preventiva do homem, de 32 anos, já qualificado. Notas de dinheiro de vários valores e alguns objetos foram apreendidos para o andamento do inquérito policial.