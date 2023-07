Bariri: Enfermeiros aceitam proposta salarial; estado de greve termina com projeto

Gilson de Souza Carvalho diz que categoria mantém estado de greve, no aguardo do envio do projeto de lei ao Legislativo – Arquivo

Em assembleia realizada na noite de segunda-feira (10), profissionais da enfermagem de Bariri aceitaram proposta da prefeitura para o pagamento do piso nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem.

A informação é do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bariri, Gilson de Souza Carvalho.

Segundo ele, os servidores públicos da área da Saúde concordaram com o que foi proposto pelo Executivo. No entanto, Gilson afirma que a categoria mantém o estado de greve, no aguardo de que o projeto de lei com o aumento salarial seja remetido à Câmara Municipal na próxima sessão, marcada para 17 de julho.

O teor da assembleia de segunda-feira (10) foi protocolado na Prefeitura de Bariri na terça-feira (11) para conhecimento do prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB).

Na semana passada, a administração municipal apresentou estudo de impacto orçamentário e se comprometeu em pagar o piso da enfermagem aos profissionais da saúde, assim que forem efetivados os repasses pela União.

O encontro teve a participação de representantes do governo municipal, sindicato, profissionais da classe da enfermagem e vereadores. No fim de junho ocorreu a primeira reunião entre as partes.