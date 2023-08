Paróquia de Santa Luzia prepara Semana da Família

De 13 a 19 de agosto, a Paróquia de Santa Luzia, nos altos da cidade, realiza a Semana da Família. A programação foi divulgada esta semana pelo pároco Carlos Menezes Jr.

A comunidade escolheu como tema da semana “Família, Fonte Vocações” e lema “Corações ardentes, pés a caminho” (Lc 2, 32-22),

A programação prevê missa de abertura e encerramento; oração do terço; vigília eucarística; palestra; celebração da palavra; e grupo de oração.

A programação se encerra com Jantar Dançante das Famílias, no sábado (19), a partir das 20h30, no salão de festa da São José.

Da redação