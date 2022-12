Motorista colide contra dois carros e muro de residência

O condutor de um VW Gol colidiu contra dois automóveis e contra o muro de uma residência.

O fato ocorreu por volta das 17h30 desta terça-feira (27) no centro da cidade.

Conforme relato de testemunhas, o motorista possivelmente estaria embriagado. Ele seguia pela Rua Antonio de Queiroz, no sentido bairro-centro.

Perto do cruzamento com a Rua Tenente Manoel Olegário da Costa, atingiu dois carros e só parou ao bater em muro de residência.

Compareceram ao local equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O motorista foi levado ao pronto-socorro com ferimentos. O trânsito na quadra onde houve o acidente foi interditado.