Motoclube visita Museu Mário Fava

Na sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, o Museu Mário Fava irá receber um dos maiores clubes de motociclistas do Brasil: o Bodes do Asfalto para uma palestra e visita guiada pelo museu.

Por volta das 10h30, os motociclistas chegarão à Rua Tiradentes. Cerca de 40 motos Harley-Davidson ficarão em frente ao museu para que todos os amantes de motociclismo possam apreciar a beleza dessas máquinas.

“Se você gosta de motos, fica aqui o convite para ver de pertinho dezenas de máquinas maravilhosas, e claro, fazer parte desse dia único”, ressalta a equipe do museu.

Da Redação