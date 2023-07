Moto e automóvel se envolvem em acidente no centro de Bariri

Acidente por volta das 10h30 desta terça-feira (4) no centro de Bariri envolveu um automóvel e uma Honda Biz.

Segundo informações colhidas pela reportagem no local, os dois veículos transitavam pela Avenida Claudionor Barbieri.

No cruzamento com a Rua Campos Salles (em frente da Escola Professor Euclydes Moreira da Silva), houve colisão entre eles. As causas do acidente serão apuradas.

A condutora da Honda Biz foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro da Santa Casa de Bariri.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local.