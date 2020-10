Manancial São Luiz fica em situação crítica

A forte estiagem que atinge Bariri e o grande consumo de água fizeram com que o Manancial São Luiz ficasse em situação crítica.

A lagoa é responsável pelo abastecimento de 50% de Bariri.

De acordo com o superintendente do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba), Heliton Albranti, a partir desta sexta-feira (2) será preciso desligar as bombas que ficam no manancial por volta das 20h30.

Normalmente as bombas são desligadas às 24h. Com a escassez de chuvas das últimas semanas a autarquia passou a desligar os equipamentos às 22h, mas agora será preciso adiantar o horário.

De acordo com Albranti, o objetivo com essa medida é recompor a lagoa.

Ele pede que a população economize o máximo de água possível e use somente para o essencial.