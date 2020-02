Mais um supermercado é furtado em Bariri

Um terceiro supermercado foi furtado em Bariri na semana passada. O modo de agir do ladrão foi praticamente o mesmo nos três delitos.

Por volta das 23h de 12 de fevereiro (uma quarta-feira), o homem teve acesso ao estabelecimento após abrir o vitrô de um banheiro lateral.

Por aproximadamente 1h ele ficou no interior do supermercado desviando do sistema de monitoramento. Câmeras instaladas no local mostram a ação do ladrão, conforme é possível verificar no Facebook do Jornal Candeia.

Ele conseguiu chegar a um cofre onde subtraiu aproximadamente R$ 500,00 em moedas. Os proprietários não costumam deixar dinheiro no supermercado.

Outros furtos

No sábado, dia 8, por volta das 23h30, desconhecido escalou prédio para alcançar o telhado de um supermercado.

Ali, cortou telhas de zinco para poder entrar no local. Em seguida, o ladrão rastejou pelo interior do estabelecimento para não disparar o sistema de alarme.

Ele chegou aos caixas e subtraiu quantia em dinheiro de dois deles. Câmeras de monitoramento flagraram a ação do infrator.

Pouco tempo depois, por volta das 2h do domingo, dia 9, outro supermercado foi furtado no município.

Nesse estabelecimento, o ladrão escalou o telhado e danificou forro de gesso. No interior da loja, subtraiu o dinheiro que estava no cofre.