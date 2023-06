Mães e alunos da Coeba se unem para revitalizar a praça em frente à escola

Com o intuito de valorizar a Praça Anida de Angelis Oréfice, em frente à Cooperativa Educacional de Bariri (Coeba), dando mais conforto e segurança aos frequentadores, mães e alunos dessa unidade escolar fizeram contato com o poder público para que fosse feito o serviço de limpeza e capinagem no local.

Em seguida, os voluntários colocaram a mão na massa. Com poucos recursos e muita criatividade, mapearam os canteiros para saber onde e o que seria pintado.

O resultado encheu os olhos de quem viu a nova praça, que ganhou o colorido da alegria, do trabalho comunitário e do respeito ao bem público. A ideia cresceu e novas melhorias já estão em pauta.

Agora, representantes da Coeba estão pleiteando junto à prefeitura a elevação da lombada existente na Avenida Dr. Antonio Galízia, em frente à escola e também ao Centro de Saúde Constantino Galízia, para garantir mais segurança aos alunos e também aos usuários da unidade de saúde.

