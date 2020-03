Jô Tanganelli assume presidência do Cidadania ao lado de Abelardinho

Tanganelli é presidente da Assobari, atua como produtor de café e cana e empresário do ramo de resíduos industriais – Divulgação

O empresário José Fausto Tanganelli, 36 anos, o Jô Tanganelli, é o novo presidente do Cidadania em Bariri. Quinta-feira, 11, seu nome foi anunciado por lideranças regionais, ao lado do pré-candidato a prefeito de Bariri, Abelardo Martins Simões Filho (MDB).

Ainda integram o novo diretório municipal do Cidadania, o empresário Rafael Pesce (tesoureiro); e os membros: radialista Luís Fernando Foloni; engenheiro agrônomo Luís Carlos Justulin; e assistente social Celiza Elisa Fanton Bollini.

Os irmãos advogados, Rodrigo e Reinado Mandaliti, do MDB de Bauru, e o assessor Arnaldo Ribeiro, do Cidadania de Bauru, foram as lideranças regionais presentes ao anúncio do novo presidente local. Todos devem anunciar apoio à eventual candidatura a prefeito de Abelardinho Simões

Tanganelli nasceu em São Paulo e preside a Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Bariri (Assobari). Sempre atuou na propriedade da família na produção de café e há mais de 10 anos com a cana-de-açúcar. Está no ramo empresarial de plásticos há mais de 10 anos com injeção plástica e recuperação de resíduos industriais.

Jô Tanganelli substitui na presidência do Cidadania o policial civil, Paulo Egídio Grigolin, que deixou o partido e deve apoiar a candidatura de Maria Pia Betti Pio da Silva Nery (PP).