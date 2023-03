Inscrições para o vestibular da Univesp terminam nesta quinta-feira

As inscrições para o vestibular da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) terminam nesta quinta-feira (30).

O polo de Bariri está oferecendo nove cursos. Há a disponibilidade de 30 vagas no total, sendo 10 para cada eixo.

No eixo de licenciatura, os cursos ofertados são pedagogia, letras e matemática.

No eixo de computação, são oferecidos ciência de dados, tecnologia da informação e engenharia da computação.

Já no eixo de negócios e produção, os cursos são engenharia de produção, administração e tecnologia em processos gerenciais.

As inscrições são on-line e devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br

O vestibular acontecerá em 28 de maio, em local ainda a ser divulgado.

O polo da Univesp em Bariri está localizado na escola Eurico Acçolini, à Rua Regina Pizza Beltrame, 127.