Fundo Social prepara Varal Solidário para 27 de maio

Dia 27 de maio, sábado, o Fundo Social de Solidariedade (Fuss), em parceria com a Diretoria de Ação Social, prepara Varal Solidário para entrega de roupas, agasalhos, calçados e cobertores arrecadados durante a Campanha do Agasalho 2023.

O Varal Solidário ocorre das 8 às 12 horas, em dois locais da cidade, ao mesmo tempo: Praça da Igreja do Livramento e Praça Eurico Acçolini, em frente à Escola Joseane Bianco.

É mais uma etapa da Campanha do Agasalho que no dia 13, sábado passado, realizou o Dia D da arrecadação, recolhendo as doações, de porta em porta, com participação de entidades e voluntários.

Até o dia 22 de maio, segunda-feira, é possível encaminhar doações de roupas, agasalhos, calçados e cobertores para a campanha, que podem ser entregues na Prefeitura de Bariri e na sede do Fundo Social de Solidariedade.

Serviços

Campanha do Agasalho 2023

Doações: Até segunda-feira (22)

Varal Solidário: 27 de maio, sábado

Horário: Das 8 às 12 horas

Locais: Praça do Livramento e na Praça da Joseane Bianco

Da redação