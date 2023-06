Fernanda Brum faz show gospel na Praça da Matriz

Bariri 133 anos

Sábado que vem, 10 de junho, a cantora Fernanda Brum faz show gospel na na Praça Joaquim Lourenço Corrêa, a Praça da Matriz, a partir das 20h.

O evento integra a programação oficial da festa de aniversário dos 133 anos de emancipação política do município de Bariri. Tem apoio do Conselho Municipal de Pastores e Ministros de Bariri (Compemb).

Fernanda Brum Costa da Cruz, mais conhecida como Fernanda Brum, é cantora, escritora, atriz, apresentadora, compositora, produtora e pastora ligada à música cristã contemporânea brasileira.

Congrega na Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, onde dirige culto todas as quartas-feiras, juntamente com o marido, Emerson Pinheiro.

Entre os principais sucessos de Fernanda estão as músicas Espírito Santo, O Que Tua Glória Fez Comigo e Cura-me.

As comemorações de aniversário da cidade vão até 2 de julho e estão sendo organizadas pela Prefeitura de Bariri, por meio do Setor de Cultura.

O calendário completo está disponível em https://www.bariri.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/5435/prefeitura-de-bariri-divulga-programacao-em-comemoracao-dos-133-anos-do-municipio.

Fonte: Assessoria de Comunicação