ESPORTE: Apae de Bariri é campeã da 3ª etapa de circuito

Na tarde de quarta-feira (9) a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bariri sagrou-se campeã da 3ª etapa do 26º Circuito Especial de Atletismo e Esportes Adaptados.

A competição foi realizada na Quadra Conrado Migliorini, em Bariri, integrando a programação em comemoração aos 50 anos da entidade.

A modalidade em disputa foi o câmbio (vôlei adaptado). Além dos competidores baririenses, a disputa contou com a presença de atletas representando os municípios de Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, Itapuí, Macatuba e Pederneiras.

Após a cerimônia de abertura, no período da manhã, ocorreram os sorteios dos grupos e realização dos jogos da primeira fase.

No grupo A, Igaraçu do Tietê venceu os seus dois jogos e classificou-se para as semifinais em primeiro lugar. A Apae de Bariri ficou com a segunda colocação, seguida de Macatuba. Já no grupo B, Barra Bonita ficou com a primeira posição, seguida de Itapuí e Pederneiras.

O período da tarde ficou reservado para as semifinais e finais. No primeiro jogo Igaraçu venceu Itapuí por 2 a 0. Já na segunda partida, a entidade local superou Barra Bonita também por 2 a 0. Na final, após perder o primeiro set, a equipe baririense venceu o segundo set por 18 a 16 e o set final (tie-break) por 10 a 8.

Após os jogos, houve a entrega de troféus e medalhas aos três primeiros colocados.

A classificação final da etapa ficou assim: 1º Bariri; 2º Igaraçu do Tietê; 3º Barra Bonita; 4º Itapuí; 5º Macatuba; e 6º Pederneiras.

Na classificação geral do circuito, a Apae de Bariri se manteve na primeira colocação, agora com 340 pontos, seguido de Igaraçu do Tietê com 320 pontos e Barra Bonita, que registrou um total de 265 pontos até o momento.

A próxima etapa será de tênis de mesa e gincana em Barra Bonita no dia 13 de setembro. A instituição baririense agradece a todos que incentivam e apoiam esta iniciativa. (Fonte: Apae de Bariri)