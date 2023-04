Escolas conscientizam sobre autismo com ação #BarirideAzul

Segunda-feira (03), escolas da rede municipal ações de promoção do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado dia 02 de abril.

Destaque para a Emef Prof. Euclydes Moreira da Silva, que realizou passeata com alunos e professores até a Joaquim Lourenço Correa, a Praça da Matriz. Demais escolas da rede também organizaram programações especiais.

Na ocasião, o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho convidou a população a participar da campanha #BarirideAzul, que promove eventos de conscientização sobre o autismo, em âmbito municipal.

Em 2007, a data 02 de abril foi escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU) para instituir o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, também denominado transtorno do espectro autista (TEA).

O objetivo é difundir informações sobre o assunto, buscando, assim, reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas pelo transtorno.

Além do prefeito, marcaram presença à ação, o chefe de Gabinete, Paulo Grigolin, a presidente do Fundo Social, Anaí Simões, e a diretora da Educação, Stefani Borges. Professores da Escola Euclydes e integrantes da Diretoria de Educação também prestigiaram a atividade.

Segundo Stefani Borges, o transtorno do espectro autista (TEA) é uma condição de saúde caracterizada por déficit na comunicação social e comportamento. “Não há só um, mas muitos subtipos do transtorno. Tão abrangente que se usa o termo “espectro”, pelos vários níveis de suporte que necessitam”, explica Stefani.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Da redação