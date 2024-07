Éolo Cintra falece aos 73 anos

Éolo Dárcio Cintra, 73 anos, faleceu na noite de segunda-feira (22), de complicação de cirurgia no fígado. Ele deixa esposa, a professora Margarete Andreolli Cintra, e uma filha, Elis.

Bancário aposentado, ele gostava de música e de futebol. Enquanto atuava no Banco do Brasil, unia as duas paixões na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), onde participava dos torneios futebolísticos e contribuía com a gestão do local.

Grande atleta, integrou várias equipes de Bariri, nas décadas de 80 e 90. Sua trajetória lhe valeu uma homenagem do Setor de Esporte da Prefeitura de Bariri em 2024. No mês de junho, deu dando nome ao Campeonato Municipal de Futsal.

Na grande final do torneio, recebeu placa comemorativa e o carinho de familiares, amigos e amantes do futsal.

Éolo está recebendo as últimas homenagens no velório da Santa Casa de Bariri e seu sepultamento ocorre às 15h, no cemitério local.