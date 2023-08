Empresa inicia pavimentação de quatro trechos de vias em Bariri

A empresa Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda. iniciou pavimentação asfáltica de quatro trechos de vias públicas em Bariri.

O primeiro local a receber o investimento é a Avenida João Cava, no Jardim São Francisco, perto da Rodoviária, num total de 165 metros de extensão.

O maior trecho é o prolongamento da Avenida Tenente Olegário da Costa. São 511 metros de extensão de asfalto até a Associação Focinho Carente.

O segundo maior é vicinal que fica ao lado da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) – Estrada da Boa Vista –, num total de 314 metros de extensão.

A licitação contempla também 193 metros de extensão do prolongamento da Rua Sete de Setembro, sentido Estrada do Engenho Dassiê, passando pela Ponte do Cabral.

A Fortpav venceu licitação feita pela Prefeitura de Bariri com valor total de R$ 1,669 milhão, 10% a menos que a estimativa do Executivo (R$ 1,856 milhão).

Desse montante, R$ 450 mil são provenientes do governo estadual e o restante de contrapartida do município.

Da Redação