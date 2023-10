EDITORIAL: Furtos preocupam

A onda de furtos está causando apreensão e falta de tranquilidade em Bariri. No domingo (8), no centro da cidade, ladrões entraram em consultório dentário, tentaram invadir escritório de contabilidade e advocatício e levaram o veículo do Conselho Tutelar. Dois dias depois o alvo foi madeireira, também situada na área central.

Conforme dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP), de janeiro a agosto deste ano foram registrados 261 furtos em Bariri, média mensal de 32. No mesmo período, foram 239 no ano passado e 253 em 2021. Trata-se do tipo de crime que mais tem trazido preocupação à população.

Os números não são tão discrepantes entre esses três anos. Mas a ousadia parece ser tanta que os infratores estão entrando até mesmo em locais onde há maior aparato de segurança.

Chegaram ao ponto de rodar com um veículo adesivado do Conselho Tutelar por várias ruas de Bariri. Por sorte, o Jeep Renegade foi encontrado na segunda-feira (9) num terreno no município.

As polícias Civil e Militar de Bariri deram uma resposta em duas operações na segunda-feira (9) e na terça-feira (10). Conseguiram apreender material furtado e também entorpecentes e outros tipos de material. A sociedade espera que ações assim continuem a ser executadas.

Cabe às polícias continuarem a mapear em que circunstâncias os crimes ocorrem e se os delitos são cometidos por pequeno ou grande número de pessoas.

Para a população em geral, é preciso investir cada vez mais em sistemas de segurança que possam minimizar a ação de ladrões ou então facilitar a identificação deles.

Da parte do governo estadual, é preciso que promessas de campanha saiam do papel, com investimento em tecnologia e principalmente em material humano. No caso de Bariri, é visível que a Polícia Civil está com seus quadros defasados em termos quantitativos.

Um ponto positivo do município é existência de Conselho Comunitário de Segurança (Conseg). Trata-se de um órgão importante para recepcionar as demandas da comunidade e dar o devido encaminhamento às autoridades.