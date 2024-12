Editorial: Enfrentamento às motos barulhentas

Há tempos Bariri tem convivido com problemas relacionados ao mau uso de veículos, especialmente motocicletas. O Candeia tratou do assunto recentemente.

Existem motoqueiros que adulteram o escapamento, “estralam” as motos, empinam em via pública, entre outras situações que causam incômodo a terceiros, sem contar que o próprio condutor do veículo pode se ferir ou perder a vida.

Uma intervenção do Ministério Público (MP) pretende reverter esse quadro no município, deixando claro que a legalidade está ao lado do cidadão de bem.

O promotor de Justiça Nelson Aparecido Febraio Júnior abriu inquérito civil com o intuito de apurar perturbação de sossego provocado principalmente por motos.

Uma das medidas em curto prazo foi proibir das 16h às 6h a parada e o estacionamento de veículos perto da rodoviária às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados – antes a proibição começava às 22h.

Sabe-se que muitos condutores não estacionam no local, no entanto, há quem goste de se exibir onde há público. É aí que a medida tem efeito prático.

Outro pedido do MP foi para que a Polícia Militar (PM) intensificasse a fiscalização em pontos estratégicos.

Entre os dias 6 e 8 de dezembro foram vistoriados 44 veículos, com aplicação de 27 multas, sem contar prisões e identificação de crimes como tráfico de entorpecentes.

O inquérito instaurado pela Promotoria de Justiça tem continuidade, com pedido de informações à Prefeitura de Bariri, à PM e ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Em relação à administração municipal, um ponto que chama a atenção é a razão pela qual não houve o devido investimento em sistema de monitoramento por câmeras. Dessa forma, seria possível identificar autores de delitos no trânsito ou outros tipos de crime.

Outra ação que merece destaque é Bariri discutir a instalação de pátio para recolhimento de veículos. Conforme apurado pelo Candeia, nas apreensões feitas especialmente pela PM na esfera criminal, é preciso que o veículo seja levado a uma unidade da Polícia Civil.

O problema é que no período noturno, fins de semana e feriados a Delegacia de Bariri está fechada. Assim, é preciso conduzir o bem apreendido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú.

A iniciativa do MP mostra que o trabalho conjunto é eficaz para toda a sociedade. E as pessoas podem colaborar, levando informações à própria Promotoria de Justiça e às polícias Civil e Militar.