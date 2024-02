Dengue: Prefeitura de Bariri decreta situação de emergência e cancela o carnaval

A Prefeitura de Bariri publicará nesta quinta-feira (1º), no Diário Oficial do município, decreto de estado de emergência em saúde pública por causa do aumento de casos de dengue. Desde o início do ano o município contabilizou 492 casos da doença.

Além disso, o município está cancelando o carnaval que seria realizado no Lago Municipal Prefeito Accácio Masson, marcado para os dias 10, 11 e 12 de fevereiro.

Segundo o prefeito Luis Fernando Foloni (MDB), Bariri em geral está sem clima para o evento diante da morte por suspeita de dengue da agente de combate às endemias Daniele Joana Ramos Caçador da Silva, 33 anos, e dos centenas de casos da doença que atingem moradores da cidade. “O momento não é de festa”, comenta ele.

O prefeito pretende investir o dinheiro que seria utilizado no carnaval em ações na Saúde, especialmente no enfrentamento da dengue. O Executivo planejava gastar em torno de R$ 200 mil na festa no Lago Municipal.

Ações

“Devemos todos fazer nossa parte, cuidando dos quintais de nossa casa, sem objetos que acumulem água, sem jogar lixo e entulhos em terrenos baldios. Eu faço minha parte, o poder público e a Saúde estão fazendo seu trabalho, o meu vizinho, o meu amigo, meu parceiro de trabalho também devem fazer. Só unindo essas forças é que vamos vencer o mosquito da dengue”, conclamou Fernando, por meio da assessoria de imprensa.

Dentre as ações do poder público municipal está a destinação de agentes de saúde para a intensificação de visitas nos bairros da cidade. No último fim de semana, os agentes trabalharam no Jardim Industrial seguindo no sentido do Bairro do Livramento para bloqueio e controle de criadouros da dengue.

Antes disso, os agentes estiveram no dia 26 de janeiro fazendo nebulização nas proximidades da Avenida 16 de Junho, no Jardim Industrial. E assim seguem fazendo a nebulização nas proximidades de casas onde moram pessoas que positivaram para a dengue.

Nas duas situações, de visita casa a casa e de nebulização, é necessário que o morador saiba da importância de receber os agentes, abrindo as portas de sua residência para que o trabalho seja concluído de forma eficaz.

Outra medida é que, além do decreto de estado de emergência por causa do aumento de casos de dengue, a Prefeitura de Bariri fará a contratação, em caráter emergencial, de agentes para reforçar as visitas casa a casa para identificação e eliminação de focos do mosquito da dengue, e ainda para a limpeza de terrenos baldios.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri