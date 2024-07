Cultura: Projeto “Melodia do Ipê” transforma crônica em emocionante videoclipe

O projeto “Melodia do Ipê” é uma produção audiovisual que transforma a crônica “O Ipê Roxo da Praça”, escrita pelo autor baririense José Augusto Cava, o Cavinha, e publicada em 2003 no Jornal Candeia, em um emocionante videoclipe musical.

A crônica homenageia o majestoso ipê roxo da Praça Joaquim Lourenço Corrêa, a Praça da Matriz, localizada no centro de Bariri. A filmagem foi realizada na quarta-feira, 3 de julho.

Durante o videoclipe, a artista plástica Fabiana Carra pinta um quadro representando a icônica árvore, enquanto a trilha sonora instrumental, com arranjo autoral de Vinicius Stoian, foi cuidadosamente composta para tocar o coração do público.

A obra está em fase de pós-produção e em breve será disponibilizada gratuitamente na plataforma YouTube, com duração de 4 minutos, resolução FULL HD e colorida.

Para Fabiana Carra, o ipê roxo da Praça da Matriz é um testemunho vivo da história e cultura de Bariri.

“Pintá-lo foi uma homenagem à natureza e à memória coletiva da nossa comunidade. Acredito que a arte pode sensibilizar as pessoas para a necessidade de proteger o meio ambiente e também a história baririense. Cada pincelada é um lembrete da beleza que precisamos preservar. Projetos como ‘Melodia do Ipê’ são essenciais para valorizar e incentivar os talentos locais, mostrando que Bariri tem muito a oferecer. Espero que todos sintam a mesma emoção que senti ao pintar o ipê roxo e que essa obra inspire a valorizar nossa cultura e também cuidar do meio ambiente”, pontua.

Cavinha, por sua vez, explica que para ele, o ipê da praça une beleza e nostalgia. “Essa árvore foi plantada no início dos anos 50, pelo meu pai, João Cava, e por uma felicidade muito grande para mim, eu estava com ele naquele momento. Então essa árvore tem praticamente 70 anos de existência, alegrando e nos deixando maravilhados com essa coisa espetacular que é essa explosão de flores que ela produz”, conta.

O projeto tem apoio da Lei Paulo Gustavo e produção executiva da Ativaz Produções. Com um forte compromisso com a inclusão, o videoclipe contará com legendas e um intérprete de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), garantindo que pessoas com deficiência auditiva possam desfrutar plenamente da obra.

O projeto é uma celebração da interdisciplinaridade, unindo literatura, música e artes visuais em uma única produção. Essa fusão de diferentes formas de arte visa enriquecer a experiência cultural do público.

Além da distribuição online, o videoclipe “Melodia do Ipê” será exibido em duas escolas públicas, seguido de uma palestra com o autor da crônica, Cavinha. Essas exibições têm como objetivo promover a cultura local e incentivar a apreciação das artes entre os jovens. (Fonte: Ativaz Produções)