CULTURA: Governador recebe livro sobre Mário Fava

Na tarde de segunda-feira (21), o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), recebeu em mãos exemplar do livro “Eu Não Sabia Que Era Tão Longe”, de Osni Ferrari (in memorian).

A obra foi entregue pelo prefeito de Bariri, Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) que, na ocasião, estava acompanhado do deputado federal Baleia Rossi (MDB).

Segundo relato, Tarcísio já conhecia a história, pois em 2021, ainda ministro da Infraestrutura, enviou ao Museu Mario Fava a Medalha de Honra ao Mérito Barão de Mauá. Segundo palavras do governador, “essa façanha deve receber todas as honras do país”.

O livro

O livro “Eu Não Sabia Que Era Tão Longe” traz relato da aventura do mecânico brasileiro na viagem pelas Américas. Foram três anos de pesquisas, entrevistas e buscas de informações e documentos sobre a façanha.

Os feitos do herói baririense foram revelados por Osni através de crônicas publicadas pelo Jornal Candeia. Em 2009, ele reuniu os textos na obra lançada em solenidade na Câmara Municipal de Bariri.