Cristiane Mogioni toma posse à frente da OAB Bariri

Dia 14 de janeiro, ocorreu a posse administrativa da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB 180ª Subseção de Bariri. A advogada Cristiane de Sousa Mogioni assumiu a presidência da entidade pelo próximo triênio 2022/2024. O ato foi realizado à tarde, na sede da entidade.

Além de Mogioni, a diretoria é integrada pelos advogados Gislaine Cristina Sorendino (vice-presidente); Deise Montani Leoni Alves Pereira (secretária geral); Davi Oliveira França (secretário adjunto); e Pascoal Antenor Rossi (tesoureiro).

De acordo com Mogioni, tão logo permitirem as restrições impostas pela pandemia de Covid-19, haverá a posse solene e festiva do grupo.

Durante o ato administrativa, a nova presidente proferiu juramento solene: “prometo manter, defender e cumprir os princípios e finalidades da OAB, exercer com dedicação e ética as atribuições que me são delegadas e pugnar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia”.

A sede da OAB em Bariri se localiza na Rua Francisco Munhoz Cegarra, 198, com e-mail bariri@oabsp.org.br, telefones (14) 3662-2338 / 3662-1034.

Da redação