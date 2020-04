CPFL Paulista esclarece áudio de WhatsApp

Nesta quarta-feira, 1º, a CPFL Paulista publicou em sua página na internet esclarecimento a respeito de áudio que circulou em várias cidades do Estado, inclusive Bariri

Por conta de um áudio com informações equivocadas que está em circulação em grupos de WhatsApp de diversas cidades, a CPFL Paulista esclarece que os colaboradores em questão são funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços à companhia e estavam devidamente identificados com crachás, uniformes, veículo com identificação da empresa e com ordem de serviço para a atividade.

A distribuidora destaca ainda que realiza inspeções nos medidores de energia nas instalações dos clientes de forma rotineira, em um trabalho de segunda-feira a sábado. Na ocasião, a ação foi realizada em um dos 234 municípios da distribuidora e tinha como foco o combate a fraudes e furto de energia evidenciado pelo sistema de Inteligência Artificial da companhia naquela residência. Também esclarecemos que não identificamos no nosso sistema de Call Center a suposta ligação da cliente para buscar informações sobre o serviço.

Sendo assim, em caso de dúvidas em relação à necessidade de realização de qualquer serviço, o cliente pode entrar em contato por meio dos canais de atendimento, entre eles, o 0800 010 1010. Em casos de inspeção e outros trabalhos, é necessário solicitar aos colaboradores o número da nota de serviço e confirmá-lo com o atendente.​

Caso não seja possível realizar a confirmação no momento, a orientação da empresa é de que o cliente não permita a execução do serviço e não assine ou entregue qualquer documento.

Fonte: CPFL